Владелица украинского бренда конфет ТМ Yaro, невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса - Юлия Привалова на днях в Instagram-сториз раскритиковала политику украинских магазинов

Придется несладко: харьковскую сеть магазинов оштрафуют за продажу российских конфет © Госпотребслужба Украины

По мнению девушки, ее оппонентам важно закрыть ее бизнес и довести до слез.

«Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с "чорнобривцями" и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала», — добавила предприниматель.

Привалова также заявила, что клиенты от нее не отвернулись и продолжают покупать сладости ТМ Yaro.

В октябре Привалова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в Москве на фоне Кремля со своим мужем. В одном из комментариев ей заявили, что такие снимки выставлять якобы некорректно, на что она отреагировала анекдотом о бандеровцах, один из которых опорожнился в свои штаны назло России. На ситуацию в своем Facebook отреагировал активист Сергей Стерненко. Он обвинил невестку Кернеса в том, что она якобы «ненавидит Украину и любит оккупантов. Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой.