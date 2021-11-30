«Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое, и к сожалению, для многих из них — это просто такой бизнес», — написала Привалова.
По мнению девушки, ее оппонентам важно закрыть ее бизнес и довести до слез.
«Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с "чорнобривцями" и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала», — добавила предприниматель.
Привалова также заявила, что клиенты от нее не отвернулись и продолжают покупать сладости ТМ Yaro.
В октябре Привалова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в Москве на фоне Кремля со своим мужем. В одном из комментариев ей заявили, что такие снимки выставлять якобы некорректно, на что она отреагировала анекдотом о бандеровцах, один из которых опорожнился в свои штаны назло России. На ситуацию в своем Facebook отреагировал активист Сергей Стерненко. Он обвинил невестку Кернеса в том, что она якобы «ненавидит Украину и любит оккупантов. Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой.