Глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов заявил, что в Киеве планируется создать трамвайно-автобусный маршрут «Большое транспортное кольцо» (БТК), но для этого нужно много лет и средств. Об этом 29 ноября он сообщил в своем Facebook

По мнению Бахматова, реализация Большого транспортного кольца обойдется дешевле и быстрее, чем строительство новых станций метро.

«Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн (около 150 млрд руб. — ред.). Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд грн (около 8 млрд руб. — ред.) из городского бюджета… 21 декабря мы презентуем БТК перед киевскими депутатами и активистами. Дальше проект будет передан Киеву для воплощения в жизнь», — отметил Бахматов.

По его словам, такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями. Новая сеть будет включать 16 актуальных для киевлян маршрутов. Суммарный поток пассажиров в день должен составить 1,6 млн человек.

На улице Шухевича в Киеве нашли «зраду» за 65 грн - фото © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виталий Кличко продолжал уверять, что две новые станции на «зеленой ветке» метро откроют до конца 2021 года. В июне этого года он обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка.

Однако в ноябре Киевская городская прокуратура потребовала в столичном Хозяйственном суде взыскать с подрядчика строительства метро миллионы гривен. Бюджетные средства были получены в качестве авансового платежа, но затем более 1,5 млрд грн подрядчик разместил на депозитных счетах в банке.