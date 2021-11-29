Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович уверен, что журналиста Юрия Бутусова могут убить и сделать из него «сакральную жертву». Об этом он 29 ноября сообщил на своей странице в Facebook

Арестович признался, что когда-то симпатизировал Бутусову, однако позже симпатия сменилась на сочувствие — по мнению советника главы ОП, журналиста используют «черные политические аферисты».

«То, что Юра давно уже не общественный деятель и не журналист, а чёрный пропагандист с признаками распада личности, многократно пойманный не просто на прямом враньё, а просто уже на человеческой неадекватности, в конце концов, всего лишь — факт его биографии. А ведь ему давали шанс и — знаки по судьбе. Советник Министерства Обороны!.. Работай на здоровье. То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически», — написал Арестович.

Выстрел Бутусова. Как украинский журналист сдал Вооружённые силы своей страны © Facebook, Бутусов

«Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного — Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго- счёт пошёл на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков — с искренним возмущением граждан. И все это — на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России», — добавил Арестович.

Ранее у Бутусова во время пресс-марафона главы государства произошел конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого журналист заявил, что нужно было дать Зеленскому «по морде».

Позже Бутусов опубликовал в Facebook видео своей стрельбы из 152-мм гаубицы с подписью, касающейся Донбасса. Несмотря на то, что, по словам журналиста, видео не было сделано на востоке страны, в Государственном бюро расследований возбудило в отношении него дело.