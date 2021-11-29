Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал 28 ноября в своем Telegram-канале оскорбительное высказывание журналиста Дмитрия Гордона о президенте Украины Владимире Зеленском

«Зеленский умер»: Гордон высказался против президента Украины © Facebook/Дмитрий Гордон

Сенатор отметил, что странно слышать от Гордона «матерные ламентации» по этому поводу.

«Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы САМИ СЕБЯ обманули! Как всегда на Украине — в очередной раз», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что на Украине отсутствует зрелая элита, политики, которые способны продвигать страну вперед, тем более «в атмосфере националистического угара».

При этом, по мнению Пушкова, можно согласиться с тем, что в очередной раз «Украина имеет того президента, которого заслуживает».

Ранее, на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его «позорищем».