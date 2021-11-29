Ранее в эфире телеканала «Украина 24» Гордон сказал, что Зеленский сейчас боится и от боязни нападает. По словам украинского журналиста, ему жалко Зеленского и всех и «обидно за украинцев, что их в очередной раз так… [обманули]».
Сенатор отметил, что странно слышать от Гордона «матерные ламентации» по этому поводу.
«Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы САМИ СЕБЯ обманули! Как всегда на Украине — в очередной раз», — написал Пушков.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что на Украине отсутствует зрелая элита, политики, которые способны продвигать страну вперед, тем более «в атмосфере националистического угара».
При этом, по мнению Пушкова, можно согласиться с тем, что в очередной раз «Украина имеет того президента, которого заслуживает».
Ранее, на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его «позорищем».