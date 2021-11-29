Конфликт на польско-белорусской границе НАТО готово накалять только в пределах "красных линий", очерченных Владимиром Путиным. А в Польше, напротив, готовы к открытому конфликту. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки

Конфликт на границе будет урегулирован в рамках четырёхугольника Берлин-Париж-Минск-Москва, уверен эксперт. Чарнецки рассказал, как Польша воспринимает Россию и Белоруссию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«А вот Польша старательно и охотно довела бы конфликт до той или иной версии вооруженных столкновений — ведь воинственные и милитаристские настроения присутствуют не только в значительной части правящей элиты, но и в части польского общества. Кроме того, негативные настроения в отношении восточных соседей умело подогреваются в Польше годами», — сказал Чарнецки.

К этим настроениям следует также добавить менталитет и ощущение цивилизационного и культурного превосходства над «варварами с Востока», превалирующие в польском обществе, заключил эксперт.

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