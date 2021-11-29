Конфликт на границе будет урегулирован в рамках четырёхугольника Берлин-Париж-Минск-Москва, уверен эксперт.
«А вот Польша старательно и охотно довела бы конфликт до той или иной версии вооруженных столкновений — ведь воинственные и милитаристские настроения присутствуют не только в значительной части правящей элиты, но и в части польского общества. Кроме того, негативные настроения в отношении восточных соседей умело подогреваются в Польше годами», — сказал Чарнецки.
К этим настроениям следует также добавить менталитет и ощущение цивилизационного и культурного превосходства над «варварами с Востока», превалирующие в польском обществе, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.