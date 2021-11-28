Риск военной эскалации с Западом на восточной границе существует, ее нужно предотвратить. Об этом 28 ноября заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире радио Times

Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США © CC0, Pixabay

При этом он добавил, что риски не такие серьезные, как во времена холодной войны.

По его словам, Россия озвучила западным партнерам конкретные предложения по военной линии, как снизить эти риски.

«Нам нужно прийти к деэскалации. Предложения с нашей стороны есть, но они должны быть проанализированы, и на них должен быть дан ответ. Пока мы, к сожалению, не получили ответа», — отметил Келин.

Он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину, это уже неоднократно заявляли российские власти.

Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что напряженность между Россией и странами Запада может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.