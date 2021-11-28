Он назвал данные о мнимой российской угрозе по отношению к Украине истерией.
«Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации США: Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул посол.
Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на днях также комментировала сообщения об угрозе нападения России на Украину. По ее словам, подобные заявления США и других стран НАТО ничем не подкреплены. Захарова добавила, что на границе с Украиной ничего не происходило, «передислокации и маневры» российских войск проводились на российской территории.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В США даже называли год нападения России на Украину. По данным американской разведки, это произойдет в 2022 году. Источники Bloomberg заявили, что Москва готовит атаку с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии.
Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.