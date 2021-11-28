Обвинения в адрес России о якобы готовящемся нападении на Киев связаны с попытками скрыть неудачи в политике украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил 27 ноября посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live»

Захарова: Париж и Берлин должны разъяснить Киеву недопустимость агрессии © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации США: Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул посол.

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на днях также комментировала сообщения об угрозе нападения России на Украину. По ее словам, подобные заявления США и других стран НАТО ничем не подкреплены. Захарова добавила, что на границе с Украиной ничего не происходило, «передислокации и маневры» российских войск проводились на российской территории.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В США даже называли год нападения России на Украину. По данным американской разведки, это произойдет в 2022 году. Источники Bloomberg заявили, что Москва готовит атаку с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии.

Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.