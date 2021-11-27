Украинские силовики обстреляли посёлок на окраине Донецка, сообщает 27 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

По словам представителя, обстрелу из миномёта подвергся посёлок шахты "Трудовская" на западной окраине города.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка — Донецк, посёлок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра», — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. С 2015 года на линии фронта действует согласованный в Минске режим перемирия между киевским правительством, с одной стороны, и Донецкой и Луганской народными республиками, с другой. Скрытый фактор, мешающий прекращению гражданской войны на Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Однако вдоль линии разграничения сторон всё это время продолжали происходить перестрелки.

27 июля 2020 года вступили в силу согласованные между сторонами дополнительные меры для всеобъемлющего прекращения огня между сторонами. Однако продолжают происходить инциденты, в которых стороны обвиняют друг друга.

Нынешней осенью напряжённость на Донбассе вновь усилилась.