Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский не хочет госпереворота, и его голоса нет на записях, которые он получил. Об этом 26 ноября он рассказал на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

На вопрос о том, имеет ли он в виду Новинского, когда говорит о голосах со стороны Украины, которые якобы ведут разговор с представителями России о причастности крупнейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова к подготовке госпереворота 1 декабря, Зеленский ответил отрицательно.

«Нет (рассмеялся)… Он же депутат. Он есть в Верховной Раде, господин Новинский. Я не говорю о нем. Я не считаю, что он этого хочет, хотя кто знает. Человеческая душа такая, вы же знаете», — заявил он.

Госпереворот за $1 млрд: Зеленский рассказал о компромате на Ахметова © скриншот видео Офіс Президента України

При этом глава государства подчеркнул, что считает, что Ахметова «подставили».