На вопрос о том, имеет ли он в виду Новинского, когда говорит о голосах со стороны Украины, которые якобы ведут разговор с представителями России о причастности крупнейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова к подготовке госпереворота 1 декабря, Зеленский ответил отрицательно.
«Нет (рассмеялся)… Он же депутат. Он есть в Верховной Раде, господин Новинский. Я не говорю о нем. Я не считаю, что он этого хочет, хотя кто знает. Человеческая душа такая, вы же знаете», — заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.
При этом глава государства подчеркнул, что считает, что Ахметова «подставили».