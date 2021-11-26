«Я не [Виктор] Янукович. Бежать я никуда не буду. И не [Петр] Порошенко, на гибели людей небесной сотни [пиариться не буду]… и на бульдозер вылезать тоже не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто там собирается и с удовольствием работать на Банковой», — заявил он.
В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».
В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.