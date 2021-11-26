Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он открыт к диалогу и будет продолжать работать в офисе главы государства в центре Киева даже в случае протестов. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

Госпереворот за $1 млрд: Зеленский рассказал о компромате на Ахметова © скриншот видео Офіс Президента України

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.