«Получил я информацию о том, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот… Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная, но звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будут привлечен 1 млрд долларов и так далее», — заявил Зеленский.
Он считает, что это «подстава Рината Ахметова и это аморально втягивать его войну против Украины».
Кроме того Зеленский заявил, что считает, что Ахметов начал ее и это будет его большая ошибка «воевать против президента, который был избран народом Украины».
Также Зеленский пригласил Ахметова на личную встречу или прийти в правоохранительные органы, чтобы прокомментировать информацию о его причастности.