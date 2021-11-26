Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупнейший бизнесмен страны Ринат Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующей власти. Об этом 26 ноября он заявил на пресс-марафоне, который транслировали украинские телеканалы

Игра майданными мускулами: Бондаренко сказал, даст ли Ахметов деньги на революцию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он считает, что это «подстава Рината Ахметова и это аморально втягивать его войну против Украины».

Кроме того Зеленский заявил, что считает, что Ахметов начал ее и это будет его большая ошибка «воевать против президента, который был избран народом Украины».

Также Зеленский пригласил Ахметова на личную встречу или прийти в правоохранительные органы, чтобы прокомментировать информацию о его причастности.