Украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала подписчиков серией фото с незнакомым мужчиной, где сначала закрыла ему лицо смайликом предлагая людям угадать, кто он и почему парит над водой. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram 22 ноября

На фотографии Могилевская стоит на берегу и держит за руку человека в гидрокостюме, который «ходит по воде» с помощью специального устройства — флайборда.

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«Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде», — написала она, спросив у подписчиков, стоит ли соглашаться.

«Я думаю страшно и опасно. Но, если с другом, то нужно рискнуть», «Думаю, не страшно, если уметь плавать», «Вы действительно хотите узнать мнение окружающих? Все равно же сделаете по-своему», «Думаю, это для мужчин дело, дня нас йога, медитации, легкий спорт», «Страшно, наверное, на середине реки», — ответили певице поклонники.

Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует, предпочитая общаться со СМИ о работе или общественно важных темах.