В России напомнили Западу о трагедии с атомной подлодкой «Курск» спустя 20 лет, поскольку сейчас ведется серьезная борьба за российские интересы и зоны влияния. Об этом в интервью Украина.ру заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Москва призвала НАТО прекратить провокации у границ РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Вячеслав Попов не просто так на днях заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО, это был тактический шаг России.

«Это было продуманное и согласованное решение. Это напоминание Западу, что у Запада есть перед Россией большой кровавый должок. Потому что никто до сих пор не знает подлинных причин гибели "Курска"», — рассказал Стешин.

Военкор отметил, что адмирал Попов не озвучил название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курск». По его словам, это должно служить намеком тем, кто знает об истинных причинах гибели экипажа лодки.

Дело в том, что ведется серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет, пояснил Стешин.

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