Пока нет твердых доказательств того, что Украина на самом деле применила в Донбассе «Джавелины», сказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

По словам военкора, прежде всего, есть основания сомневаться, что Украина действительно применила «Джавелины».

Он отметил, что курс обучения работы с «Джавелинами» занимает около десяти недель, кроме того, этот противотанковый комплекс очень дорогой — одна ракета к нему стоит порядка 170 тысяч долларов, а сам он — около миллиона.

«Единственная фотография с "Джавелинами" на Украине — это когда кто-то из натовцев на полигоне подо Львовом показывал, как стреляли из учебного образца, а [Петр] Порошенко позировал с контейнером и пусковым устройством, в котором были выпилены дырки. Но этот учебный образец можно встретить в любом музее», — рассказал Стешин.

Он обратил внимание, что ручные и станковые противотанковые гранатометы применяются с обеих сторон фронта, и они мало чем отличаются по характеристикам от «Джавелинов». По его словам, поэтому нельзя сказать, что «Джавелины» запрещены Минскими соглашениями.

Если бы Киеву действительно дали «Джавелины», украинские телеканалы с утра до ночи показывали бы их на фронте, добавил Стешин.

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В октябре на Украине сообщили о поступлении оружия и военного снаряжения из США, в том числе противотанковых комплексов «Джавелин», на общую сумму 60 млн долларов.