Во времена военной операции НАТО в Ираке Польша предоставила Альянсу третий по численности воинский контингент после США и Великобритании. Сейчас большинство беженцев на белорусско-польской границе - иракские курды. О неожиданных последствиях для Варшавы рассказал в интервью Украина.ру политаналитик Евгений Сатановский

Не только Польша, но и Германия по заслугам получила кризис мигрантов на своих границах, полагает Сатановский.

«Польша получила то, что она заслужила. Она рвалась в Европу. Далеко не только Польша рвалась.

Немцы тоже заслужили то, что заслужили, потому что я прекрасно помню фразу: «Безопасность Евросоюза и Германии начинается в хребтах Гиндукуша», когда началась афганская операция президента Буша-младшего. Ну, хорошо, если безопасность Германии в горах Гиндукуша, то с гор Гиндукуша в Германию уже много кто пришёл, а много кто ещё и не пришёл. Ещё только начинается», — сказал собеседник издания. Сатановский рассказал, кем на самом деле являются мигранты в Белоруссии © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Западные страны, занимавшиеся сносом стабильных и справляющихся со своими функциями ближневосточных режимов, сейчас вынуждены пожинать плоды своих действий, заключил Сатановский.

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