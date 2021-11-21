Не только Польша, но и Германия по заслугам получила кризис мигрантов на своих границах, полагает Сатановский.
«Польша получила то, что она заслужила. Она рвалась в Европу. Далеко не только Польша рвалась.
Немцы тоже заслужили то, что заслужили, потому что я прекрасно помню фразу: «Безопасность Евросоюза и Германии начинается в хребтах Гиндукуша», когда началась афганская операция президента Буша-младшего. Ну, хорошо, если безопасность Германии в горах Гиндукуша, то с гор Гиндукуша в Германию уже много кто пришёл, а много кто ещё и не пришёл. Ещё только начинается», — сказал собеседник издания.
Западные страны, занимавшиеся сносом стабильных и справляющихся со своими функциями ближневосточных режимов, сейчас вынуждены пожинать плоды своих действий, заключил Сатановский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.