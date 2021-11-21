Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российское руководство якобы проверяет Запад на прочность. Об этом он заявил во время визита в США в интервью The Washington Post

По словам Резникова, президент России Владимир Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооруженные силы в пределах российских границ.

«Он [Владимир Путин] проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии», — заявил глава Минобороны Украины.

В США заявили, что Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Алексей Резников провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. По его словам, глава Пентагона разделяет мнение Киева о ситуации на границе России и Украины, однако больше обеспокоен перемещениями российских войск внутри страны.

Украинский министр попросил о дополнительной военной помощи для Киева. Он также призвал США и Европу убедить Россию отказаться от «вторжения» на Украину.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Тем временем США и их союзники по НАТО усилили военную активность в Черном море.