https://ukraina.ru/20260903/ocherednoy-mylnyy-puzyr-daniya-zapugivaet-naselenie-mnimoy-rossiyskoy-ugrozoy--posol-rossii-1082992907.html

Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин

Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин - 03.09.2026 Украина.ру

Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин

Датская контрразведка без доказательств запугивает граждан страны вымышленной российской угрозой, об этом заявил Глава дипмиссии РФ в Дании Владимир Барбин

2026-09-03T16:53

2026-09-03T16:53

2026-09-03T16:53

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Ранее глава контрразведывательной службы Дании Эмиль Грэсхольм обвинил спецслужбы России в якобы подготовке диверсий."Это обычная практика, когда целью является запугивание населения российской угрозой и его консолидация на антироссийской платформе", — сказал посол в интервью изданию Berlingske.По его словам, высказывания Грэсхольма фактически признают, что вовлеченность Копенгагена в конфликт на Украине и использование датской территории в качестве тыла для ВСУ создают риски для безопасности самой Дании и ее граждан.Ранее Барбин уже заявлял, что Дания руководствовалась русофобией в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и свернула его, когда версия о якобы причастности России "лопнула как мыльный пузырь". Копенгаген проводил национальное расследование инцидента и прекратил его в феврале 2024 года, сославшись на отсутствие необходимой юрисдикции для возбуждения уголовного дела.Ранее в новостях: "Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое" на сайте Украина.ру.

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