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Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин
Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин - 03.09.2026 Украина.ру
Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин
Датская контрразведка без доказательств запугивает граждан страны вымышленной российской угрозой, об этом заявил Глава дипмиссии РФ в Дании Владимир Барбин
2026-09-03T16:53
2026-09-03T16:53
2026-09-03T16:53
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Ранее глава контрразведывательной службы Дании Эмиль Грэсхольм обвинил спецслужбы России в якобы подготовке диверсий."Это обычная практика, когда целью является запугивание населения российской угрозой и его консолидация на антироссийской платформе", — сказал посол в интервью изданию Berlingske.По его словам, высказывания Грэсхольма фактически признают, что вовлеченность Копенгагена в конфликт на Украине и использование датской территории в качестве тыла для ВСУ создают риски для безопасности самой Дании и ее граждан.Ранее Барбин уже заявлял, что Дания руководствовалась русофобией в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и свернула его, когда версия о якобы причастности России "лопнула как мыльный пузырь". Копенгаген проводил национальное расследование инцидента и прекратил его в феврале 2024 года, сославшись на отсутствие необходимой юрисдикции для возбуждения уголовного дела.Ранее в новостях: "Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дания, россия, украина, вооруженные силы украины, угроза, сво, новости сво россия, главное, главные новости, северный поток, теракт
Новости, Дания, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, угроза, СВО, новости СВО Россия, главное, Главные новости, Северный поток, теракт
Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин
Датская контрразведка без доказательств запугивает граждан страны вымышленной российской угрозой, об этом заявил Глава дипмиссии РФ в Дании Владимир Барбин
Ранее глава контрразведывательной службы Дании Эмиль Грэсхольм обвинил спецслужбы России в якобы подготовке диверсий.
"Это обычная практика, когда целью является запугивание населения российской угрозой и его консолидация на антироссийской платформе", — сказал посол в интервью изданию Berlingske.
По его словам, высказывания Грэсхольма фактически признают, что вовлеченность Копенгагена в конфликт на Украине и использование датской территории в качестве тыла для ВСУ создают риски для безопасности самой Дании и ее граждан.
Ранее Барбин уже заявлял, что Дания руководствовалась русофобией в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и свернула его, когда версия о якобы причастности России "лопнула как мыльный пузырь".
Копенгаген проводил национальное расследование инцидента и прекратил его в феврале 2024 года, сославшись на отсутствие необходимой юрисдикции для возбуждения уголовного дела.