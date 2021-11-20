Следующей весной на Украине могут пройти внеочередные президентские выборы, а следом и парламентские, о чем свидетельствует политика действующей власти в лице Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Руслан Бортник 18 ноября

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией страны и законом о выборах должны состояться 31 марта 2024 года. Очередные выборы депутатов Рады должны состояться 29 октября 2023 года.

«У меня есть такое ощущение, что команда власти реально рассматривает досрочные выборы. То есть я смотрю, как они себя ведут. И такое впечатление, что они действительно находятся в рамках избирательной кампании. Я поэтому не исключаю, что следующей весной будут выборы. Выгоднее, наверное, сначала провести президентские, чтобы их выиграть, а потом снова выиграть парламент. Но в зависимости от того, какая будет цель, и какую модель власти они выберут. Потому что они будут переписывать Конституцию», — заявил политолог.

Ранее Бортник заявил, что Зеленский крепок сегодня тем, что ему нет достаточно сильной альтернативы. По его словам, реального кандидата, который мог бы стать президенту Зеленскому конкурентом на следующих выборах в настоящее время нет, но он может появиться уже весной.

Кроме того он отметил, что известного украинского врача Евгения Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране.

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Кроме того он возглавил политический антирейтинг. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун заявил, что смена главы «Слуги народа» в лице Елены Шуляк никаким образом не повлияет на усиление народной поддержки президента Зеленского.