Те люди, которые живут возле линии соприкосновения в Донбассе, впервые с 2014 года испытывают страх, что украинские силовики просто постепенно будут отбивать один за другим населённые пункты. Об этом рассказал житель посёлка Старобешево Павел В. в интервью изданию Украина.ру

Житель поселка Старобешево Павел В.: Впервые с 2014 года мы испытываем страх за свою жизнь

Он отметил, что в поселке даже ходят слухи, что Украина якобы может отбить все города, вплоть до Донецка, но эти разговоры ничем не подкреплены.

«Я считаю, что нам надо давать отпор, надо отбиваться, надо отвечать! С той техникой, которая сейчас есть у украинцев, и с теми силами, которыми они обладают, они вполне способны на мысль о серьёзном броске. Страшно это всё. Страшно, что у нас может не быть шансов, я лично очень надеюсь на то, что нам помогут, что вмешаются», — подчеркнул Павел В.

Собеседник издания добавил, что хотя он скоро станет обладателем российского паспорта, он хочет остаться в Донбассе, потому что здесь его дом и для него это совсем не пустой звук.

Полностью интервью можно прочитать здесь.