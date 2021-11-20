Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Он отметил, что в поселке даже ходят слухи, что Украина якобы может отбить все города, вплоть до Донецка, но эти разговоры ничем не подкреплены.
«Я считаю, что нам надо давать отпор, надо отбиваться, надо отвечать! С той техникой, которая сейчас есть у украинцев, и с теми силами, которыми они обладают, они вполне способны на мысль о серьёзном броске. Страшно это всё. Страшно, что у нас может не быть шансов, я лично очень надеюсь на то, что нам помогут, что вмешаются», — подчеркнул Павел В.
Собеседник издания добавил, что хотя он скоро станет обладателем российского паспорта, он хочет остаться в Донбассе, потому что здесь его дом и для него это совсем не пустой звук.
Полностью интервью можно прочитать здесь.