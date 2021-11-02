В последние недели военная обстановка в Донбассе ухудшилась. Украинские силовики ворвались в посёлок Старомарьевка на линии разграничения, где не должно быть вооружённых представителей ни одной из сторон конфликта. О том, что сегодня происходит близко к линии разграничения, рассказывает житель посёлка Старобешево Павел В.

Политолог Денисов считает, что Украина не решится на полномасштабную войну © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

— Павел, что сейчас происходит на линии разграничения?

— Анна, как я понимаю, просто идёт наступление. И оно не только в Тельмановском районе. А конкретно в Тельмановском районе украинскими военными было занято одно село. Около сорока жителей села, тех, у кого были российские паспорта и паспорта Донецкой Народной Республики, забрали, сейчас издеваются над ними, мучают. И что с ними, с этими людьми, будет в дальнейшем, вы прекрасно понимаете.

— Какие сейчас настроения в Старобешево, ведь от Старомарьевки до Старобешево считанные километры?

— Да, мы находимся очень близко. От Тельманово до Старобешево ехать около тридцати минут. Люди очень боятся, переживают.

— Павел, как вы видите своё будущее в контексте тех событий, маховик которых начал раскручиваться на Донбассе? Вы уже получили российский паспорт?

Психологическая мобилизация Украины. Из-за чего началось обострение в Донбассе © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Паспорт России я пока ещё не получил, документы находятся в процессе. Думаю, что совсем скоро стану гражданином Российской Федерации.

— Павел, когда вы получите российский паспорт, вы уедете в Россию, или ваше будущее связано с Республикой?

— Я не планировал уезжать, хочу жить в Республике, здесь мой дом, для меня это совсем не пустой звук.

— Не кажется ли вам, что в самое ближайшее время нас может ожидать 2014 год, судя по тем событиям, которые происходят. Вы лично готовы защищать Республику и её жителей, если это будет необходимо?

— Я уже был в рядах армии Республики. К сожалению, могу констатировать, что сегодняшнее состояние нашей армии не такое, как лично мне хотелось бы. Много людей покинули её. Если будет серьёзное наступление, боюсь, натиск некому будет сдерживать. Без помощи со стороны мы вряд ли справимся.

— Павел, а есть ли у вас обида на Россию? Возможно, за то, что пока ещё не забрала, что не удалось нам повторить судьбу Крыма?

— Нет. Никаких обид лично у меня нет. Мы же сами захотели этого.

— Павел, если бы у вас была возможность обратиться к нашим оппонентам, что бы вы им сказали?

— Я до сих пор верю в то, что большой процент людей с той стороны многое делают не по своей воле. У меня там, на той стороне, есть родственники. Мне их жаль.

— Что может прекратить войну? Я говорю о дипломатическом разрешении конфликта. На что вы рассчитываете?

— Сколько разных встреч уже было, а воз и ныне там, кажется, вся эта демагогия существует исключительно только ради демагогии, а не ради конечной цели в виде мира. Картина мира у украинских нациков вполне конкретная, и в ней нет места Донбассу.

— Павел, о чём говорят сейчас в Старобешево?

— Многие говорят о том, что хотят уехать. Люди боятся, что сегодня Старомарьевка, а завтра мы, а послезавтра Донецк. Люди реально, может быть впервые с 2014 года, испытывают такой страх, думают, что украинские силовики просто постепенно будут отбивать один за другим населённые пункты. Слухи ходят, что до Донецка украинцам дойти ничего не стоит. Конечно, эти слухи основаны на страхе, но тем не менее…

«Возможно, будет война». О чем рассказали жертвы украинских военных © РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк

— А разве все уже не настолько привыкли к войне, что слово «паника» вообще потеряло свой смысл?

— Да, безусловно, мы привыкли, человек, как оказалось, действительно, может привыкнуть ко многому. Но и элементы паники тоже есть. В Тельмановском районе произошел большой отток населения, многие уехали в Россию.

Побросали дома, хозяйства, и скорее всего, эти люди вряд ли вернутся. Зацепятся где-то, новую жизнь начнут. В Тельманово вообще было до недавнего времени достаточно спокойно. Надоело людям жить в постоянном ожидании войны, надоело бояться.

— Как вы считаете, может ли начаться широкомасштабная война между Россией и Украиной?

— Да. И мне кажется, что скоро она начнётся. Люди так думают. Но этого и боятся. И знаете, что самое страшное, что мы снова окажемся между всеми.