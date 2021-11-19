Жители татарской деревни Бохоники в Польше помогают нелегальным мигрантам, проникающим в Польшу из Белоруссии, и хоронят тех, кто скончался во время опасного путешествия, рассказал 19 ноября корреспондент испанской газеты «Паис»

Неизвестного мигранта, скончавшегося примерно 22 октября, и найденного не так давно в Беловежской пуще — лесном массиве, через который обыкновенно проходит путь нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в ЕС — похоронили по мусульманскому обряду.

«Мы почти уверены, что он наш брат-мусульманин, потому что почти все мигранты, приезжающие из Африки — мусульмане, а по цвету его кожи и телосложению мы думаем, что африканец. Если в будущем будет установлено, что он христианин или иудей, мы эксгумируем тело и отнесём его на кладбище его религии», — сказал газете после церемонии Али Базаревич, имам, исполнявший похоронный ритуал.

Мацей Щеснович, руководитель местной мусульманской общины, рассказал журналистам, что другой похороненный недавно мигрант, Ахмад аль-Хасан, утонул, пытаясь переплыть пограничную реку Буг. «Люди не должны умирать на границе»: поляки возмущены действиями своего правительства © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Паис» рассказывает, что жители деревни Бохоники помогают нелегальным мигрантам, для которых собирают деньги, одежду и продукты.

В Польше проживают около 5 тыс. татар, живущие в стране со времён короля Яна Собеского, указывает корреспондент.

В течение второй половины текущего года на белорусско-польской границе произошло резкое увеличение числа беженцев, пытающихся попасть на территорию ЕС.

В ноябре польские пограничники возвели на границе с Белоруссией заграждения из колючей проволоки. Несмотря на постоянное патрулирование границы польскими силовиками, некоторым мигрантам удаётся прорваться на польскую территорию.

Польские власти, объявив чрезвычайное положение, установили пограничную зону отчуждения вдоль белорусской границы. «Ситуация катастрофическая»: в ООН высказались о положении беженцев на белорусско-польской границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В эту зону не допускают никого, кроме местных жителей, поэтому единственную помощь беженцам там оказывают добровольцы из их числа.