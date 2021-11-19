Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о существовании десяти «потенциально уязвимых» для проникновения нелегальных мигрантов участков на границе с Белоруссией, сообщили 19 ноября «Украинские новости»

По словам министра, общая протяжённость таких участков составляет 270 километров. Монастырский указал, что с потенциальными мигрантами на границе будут бороться до 15 вертолетов, 2 самолета и 44 беспилотника украинского МВД.

«Для охраны госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия госграницы. Так, первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия», — заявил министр.

Ранее он заявил о переброске на белорусскую границу дополнительных 8,5 тыс. правоохранителей.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

При этом общее число беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссии, по данным властей этой страны, составляет около 7 тыс.

Украинские власти часто привлекают внимание к ситуации на белорусско-польской границе, периодически сообщая о якобы существующей угрозе вторжения мигрантов из Белоруссии.

Так, в качестве доказательства «усиления» миграционных потоков украинское МВД сообщило в ноябре о задержании двоих нелегальных мигрантов, проникших на Украину с территории Белоруссии и намеревавшихся двигаться далее в сторону Польши.

При этом и до начала белорусского миграционного кризиса Украина являлась одной из стран, широко использовавшихся нелегальными мигрантами для проникновения на территорию ЕС.