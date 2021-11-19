«В случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах. На данный момент пока такой необходимости нет», — сказал Монастырский.
Он также заявил, что в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни пограничникам, будет применяться огнестрельное оружие.
Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза.
Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.
Ряд официальных лиц на Украине сообщали, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины. Киев отправил 8,5 тысяч силовиков для охраны границы с Белоруссией.