Певица с одесскими корнями Маша Распутина призналась, почему их отношения с коллегой и другом Филиппом Киркоровым дали трещину, и артисты не общались больше 10 лет. Ответ на этот вопрос вокалистка дала 18 ноября в эфире YouTube-канала Super

«Кормит обещаниями избирателя»: над Тимошенко посмеялись за видео с голубями © CC0, Pixabay Александр Дербенев написал специально для нее.

«Филипп неправильно сделал, он нечестно поступил. Дербенев написал песню для меня, а он ее быстро "оприходовал" и записал. Потом Дербеневу пришлось писать петицию, что он запрещает артисту Киркорову исполнять песню, потому что она была для артистки Распутиной. И десять лет мы с Филиппом не общались», — рассказала исполнительница.

Речь идет о композиции, которую поп-король назвал «Песня о себе», она начинается такими строчками: «Говорят мне порой друзья, что в рубашке родился я и, поэтому, так легко популярным артистом стал я».

Помириться артистам помогла случайная встреча, после которой Киркоров и Распутина записали хит «Роза чайная».

Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная». Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась.