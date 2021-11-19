Для защиты от Байрактаров народным республикам Донбасса следовало бы взять и закупить те же самые беспилотники через третьи лица и точно так же применять по боевым позициям Украины. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в интервью изданию Украина.ру

Военкор Александр Сладков: Россия спасет Донбасс вне зависимости от того, какой паспорт у его жителей © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что на территории Украины же есть центры, которые оказывают гуманитарную и военную помощь, покупая летальное оружие, тепловизоры и приборы ночного видения для ВСУ. Это все централизовано, и никаких проблем нет.

«Это не обязательно делать россиянам. Киньте клич, и русские люди из других стран СНГ тоже в этом поучаствуют. Купить пару Байракторов и ответить пару раз», — подчеркнул Сладков.

Ничего зазорного в том, чтобы купить Байрактары, нет, так как Народная милиция не пойдет вперед, это войска, которые обороняют республики и удерживают территорию до определенной ситуации, пока Украина не оторвёт усы русскому медведю, и пока он одним махом своей лапы ее не раздавит, уточнил журналист.

Это не значит, что мы недооцениваем уровень подготовки ВСУ. Вопрос в том, будут ли они воевать так же, как советский народ воевал в Великую Отечественную войну против фашистов, заключил собеседник издания.

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