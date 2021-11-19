Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Эксперт отметил, что на территории Украины же есть центры, которые оказывают гуманитарную и военную помощь, покупая летальное оружие, тепловизоры и приборы ночного видения для ВСУ. Это все централизовано, и никаких проблем нет.
«Это не обязательно делать россиянам. Киньте клич, и русские люди из других стран СНГ тоже в этом поучаствуют. Купить пару Байракторов и ответить пару раз», — подчеркнул Сладков.
Ничего зазорного в том, чтобы купить Байрактары, нет, так как Народная милиция не пойдет вперед, это войска, которые обороняют республики и удерживают территорию до определенной ситуации, пока Украина не оторвёт усы русскому медведю, и пока он одним махом своей лапы ее не раздавит, уточнил журналист.
Это не значит, что мы недооцениваем уровень подготовки ВСУ. Вопрос в том, будут ли они воевать так же, как советский народ воевал в Великую Отечественную войну против фашистов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.