«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях"», — сказал глава государства.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В конце января парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в этом году. Позднее его подписал президент Владимир Зеленский.