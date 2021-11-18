Стратегические бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ РФ. Это выходит за «красные линии», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ в четверг, 18 ноября. Трансляцию выступления главы государства вели российские телеканалы

«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях"», — сказал глава государства.

«Ракеты под Харьковом». НАТО бросает вызов России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В конце января парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в этом году. Позднее его подписал президент Владимир Зеленский.