Поток мигрантов, атакующий границу Польши, вряд ли развернется в сторону Украины, поскольку руководствуется совсем другой целью. Такое мнение 17 ноября озвучил в эфире телеканала «Украина 24» экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

«Для чего они пойдут (на Украину — ред.)?… Не хотят они жить ни в Белоруссии, ни в Украине или в Польше. Их задача — попасть в Германию, Францию, Швецию, где их уже ждут и для них есть зарезервированные рабочие места и все. Как это решится — не нужно смотреть, кто там президент, нужно смотреть — кто эти люди», — заявил он, отметив, что на Украине зашкаливает непрофессионализм власти.

Арестович предложил застрелиться всем, кто связывал Зеленского с операцией по «вагнеровцам» © Алексей Арестович/Фейсбук

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.

Аналогичное заявление сделал и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, объявивший о том, что происходящее — якобы намеренные действия Белоруссии, которая может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной.

Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.