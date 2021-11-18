Новая жена 60-летнего уроженца Киева, артиста и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин часто хвастается своими прелестями. Девушку даже стали обвиняет в обожествлении своей внешности, однако она не обращает внимания на чужие слова и продолжает радовать заинтересованных откровенными снимками. Очередной она выложила в Instagram 17 ноября

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«Прям кобелю под нос», — тут же отметили в комментариях.

Давние подписчики девушки пояснили, что ничего откровенного в этом фото нет, ведь пес — женского пола, правда с довольно необычной кличкой — Гейша.

Другие фолловеры смогли отвлечься от бюста Эрвин и обратили внимание на фон снимка, заметив, что грудь «не покрывает» полное отсутствие уборки в доме.

«Симпатично, но такой грязный пол», — констатировал один из подписчиков.

Дарина Эрвин родилась в Казахстане, ее мать русская, а отец — кореец. В юности девушка работала моделью в Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии. Позже переехала в США, где в настоящее время и проживает с мужем Александром Цекало.

Сейчас Эрвин позиционирует себя как деятеля искусств, ее соцсети пестрят карандашными работами эротического толка, причем многие из них открыто демонстрируют мужские и женские половые органы.

Эрвин — четвертая жена Цекало, их брак был зарегистрирован в 2019 году. Первой супругой артиста была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман, второй — певица Лолита Милявская, третьей — младшая сестра исполнительницы Веры Брежневой Виктория Галушка.

Кстати, официально у артиста трое детей: двое от Галушки и один от Милявской, правда позже общественности стало известно, что дочь от Лолиты была просто оформлена на Цекало, но ее биологический отец — другой мужчина.