На новом снимке 30-летняя Эрвин сидит на корточках в поражающем своей откровенностью топе и держит за морду черного пса, фактически тыкая животное в свое декольте.
«Прям кобелю под нос», — тут же отметили в комментариях.
Давние подписчики девушки пояснили, что ничего откровенного в этом фото нет, ведь пес — женского пола, правда с довольно необычной кличкой — Гейша.
Другие фолловеры смогли отвлечься от бюста Эрвин и обратили внимание на фон снимка, заметив, что грудь «не покрывает» полное отсутствие уборки в доме.
«Симпатично, но такой грязный пол», — констатировал один из подписчиков.
Дарина Эрвин родилась в Казахстане, ее мать русская, а отец — кореец. В юности девушка работала моделью в Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии. Позже переехала в США, где в настоящее время и проживает с мужем Александром Цекало.
Сейчас Эрвин позиционирует себя как деятеля искусств, ее соцсети пестрят карандашными работами эротического толка, причем многие из них открыто демонстрируют мужские и женские половые органы.
Эрвин — четвертая жена Цекало, их брак был зарегистрирован в 2019 году. Первой супругой артиста была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман, второй — певица Лолита Милявская, третьей — младшая сестра исполнительницы Веры Брежневой Виктория Галушка.
Кстати, официально у артиста трое детей: двое от Галушки и один от Милявской, правда позже общественности стало известно, что дочь от Лолиты была просто оформлена на Цекало, но ее биологический отец — другой мужчина.