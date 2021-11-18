Астрологи назвали представителей зодиакального круга, из которых обычно выходят лучшие коллеги и сотрудники, передает 18 ноября mk.ru

Астрологи назвали знак зодиака, который разбогатеет в год Тигра © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Телец отличается терпеливостью, надежностью и уравновешенностью. Он всегда поможет и поддержит новые проекты. Этот знак зодиака управляется Венерой — планетой любви, красоты и денег, поэтому Тельцы обладают прекрасным вкусом и умеют ценить качество. Они знают, как протоптать дорожку к процветанию компании.

Девы умеют обращать внимание на мельчайшие детали и всегда все доводят до конца. Они никогда не бросят работу, сделав ее лишь на половину. Это очень осторожные и методичные люди. Прежде чем принять решение, они взвесят все за и против. Благодаря своим качествам Девы могут убедить всю команду сделать шаг назад, чтобы лучше изучить проект и выявить его изъяны.

Раки всегда заботятся о членах своего коллектива. Они эмоционально вкладываются в благополучие других людей и начинают больше любить свой труд, понимая, что благодаря им чья-то жизнь становится лучше. Раки, как правило, становятся фантастическими менеджерами. А их чуткий характер помогает им поддерживать и оценивать по достоинству каждого члена их команды.

Отличными коллегами являются и Весы — добрые, обаятельные, тактичные и деловые люди. Они трудолюбивы, умны честны и обаятельны. Также Весы не любят тратить время на болтовню, но при этом они готовы «зарядить» коллег командным духом и направить их в нужное рабочее русло.

Козерогов можно назвать самым упорным, целеустремленным и практичным знаком зодиака, они часто вызывают восхищение у работодателей. Они любят с головой уходить в работу и доводить ее до конца, одновременно продвигаясь по карьерной лестнице.