Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса. Об этом 16 ноября заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters

Борьба с COVID-19: в Европе – четвертый вал пандемии, ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin, а Британия – первую таблетку от коронавируса

В связи с этим ряд европейских стран рассматривает возможность повторного введения ограничений в целях предотвращения распространения COVID-19 в преддверии Рождества. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране трехнедельного частичного локдауна. Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг не исключил, что власти примут решение о строгой изоляции для непривитых людей. Власти Италии с 1 декабря будут предлагать третью дозу вакцины людям старше 40 лет.

Ранее ВОЗ сообщила, что в Европе резко выросла смертность пациентов с коронавирусом, на 10% за неделю с 1 по 7 ноября. Как отмечают специалисты, Европа оказалась единственным из шести регионов, в котором наблюдается увеличение количества летальных исходов. По информации организации, большинство заболевших европейцев заражены «дельта»-штаммом коронавируса.