Лицо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пожелтело из-за голодовки. Об этом 16 ноября в эфире телеканала «Украина 24» рассказала член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе после визита к политику

Грузинский эксперт объяснил, как Саакашвили упустил шанс выбраться из тюрьмы и вернуться на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что начала беспокоится за экс-главу государства, потому что еще на прошлой неделе он держался.

«А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы», — рассказала Деканоидзе.

Помимо этого, она заявила, что у бывшего президента очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор. Соратница политика также добавила, что заключенные по указанию руководства тюрьмы оказывают на него давление: часто шумят и выкрикивают оскорбления.

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не дождалась решения Минюста Грузии относительно получения разрешения на посещение Саакашвили. По словам Денисовой, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе рассказала ей, что у политика началась кровавая рвота, и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога.