Украине приходится все больше мяса закупать за границей, сообщило информагентство «Украинские новости» со ссылкой на данные Государственной фискальной службы страны

В частности, в октябре импорт свинины вырос на 24,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составил $ 10,524 млн.

Больше всего на Украину в октябре продавала свинины Дания, заработавшая на поставках свыше $5,1 млн, хотя годом ранее выручка в октябре составила порядка $2,5 млн.

Культурное наследие: украинское сало в 6,5 раз дороже польского © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Одновременно упал экспорт украинской свинины в октябре в денежном выражении на 7,1% до $434 тыс. по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В сентябре падение экспорта составило 34,3% на фоне роста импорта на 53% по сравнению с сентябрем 2020 года.