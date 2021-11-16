В частности, в октябре импорт свинины вырос на 24,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составил $ 10,524 млн.
Больше всего на Украину в октябре продавала свинины Дания, заработавшая на поставках свыше $5,1 млн, хотя годом ранее выручка в октябре составила порядка $2,5 млн.
Одновременно вчетверо упали доходы Польши, которая в последние годы была основным иностранным поставщиком свинины на Украину: с $4,3 млн в октябре 2020 до $1,1 в октябре 2021 года.
Одновременно упал экспорт украинской свинины в октябре в денежном выражении на 7,1% до $434 тыс. по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В сентябре падение экспорта составило 34,3% на фоне роста импорта на 53% по сравнению с сентябрем 2020 года.