Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Украины 16 ноября

В рамках визита министр встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Вместе Уоллес и Резников возложили цветы к стеле с колоколом памяти, посвященной погибшим защитникам Украины.

Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании © AP, Ted Shaffrey

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной России, а из-за «приверженности демократии и свободе».