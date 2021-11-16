В рамках визита министр встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Вместе Уоллес и Резников возложили цветы к стеле с колоколом памяти, посвященной погибшим защитникам Украины.
Как сообщило в Twitter британское ведомство, в ходе ряда встреч министры обсудили текущее сотрудничество между странами. Также отмечается, что министр обороны подтвердил «неизменную поддержку Британий суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной России, а из-за «приверженности демократии и свободе».