Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что политика президента Владимира Зеленского привела к тому, что все решения готовятся заранее. Об этом 16 ноября он написал в Telegram

«СНБО стало зеркалом. Четким отзеркаливанием видения президентом Зеленским идеальной структуры власти. А если присмотреться поближе к этой форме власти — мы заглянем в прошлое. Потому что то, что мы там увидим — это чистой воды коммунизм. Заседания СНБО по своей сути стали отображением коммунистических партийных пленумов и съездов, где решения заложены и уже прописаны задолго до начала самого съезда и приняты единолично», — заявил экс-министр.

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Аваков уверен, что Зеленскому нужно менять сложившуюся систему, поскольку она вредит интересам Украины, углубляя кризисные процессы, ведь коммунизм — это то, чего «требуют наши сердца».

Ранее Аваков записал видеообращение, заявив, что никаких политических союзов создавать не собирается, а также пожелал «придумщикам из Офиса президента» обратиться к классике и вспомнить популярную экранизацию романа Фрэнка Херберта «Дюна» — «Страх убивает разум». В конце своего спича Аваков заявил, что боятся «или слабаки или дураки».