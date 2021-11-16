По словам директора Института Кавказа Александра Искандаряна, армянское общество благодарно Советскому Союзу за создание промышленности, урбанизацию, искусство и строительство городов в республике

На онлайн-лектории Совета по внешней и оборонной политике на тему «По чему мы тоскуем? Как вспоминают СССР спустя 30 лет» армянский эксперт отметил, что в его стране среди людей старшего поколения ностальгия, конечно, есть, а люди младше 35-40 лет плохо себе представляют что такое Советский союз.

«В отличие от Украины, в Армении нет политизации. В государственной армянской идеологии этого просто нет — она не стесняется советского времени. Например, нынешнюю страну называют третьей республикой: первая — с 1918 по 1920 годы, вторая — советская, 1920 по 1991 годы. Резкого отторжения этого факта в широких массах нет. Нет аналога украинского запада, нет области, другой по социокультурным представлениям, но разное восприятие в городе и на селе, а также в зависимости от индекса образования людей», — сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян. «Не Россия». Вассерман рассказал, какая страна бывшего СССР оказалась самой успешной © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По словам политолога, на вопрос, по чему тоскуют из советских времён, люди отвечают: была стабильная зарплата каждый месяц, постоянная работа, уверенность в завтрашнем дне.

«Есть ли благодарность Советскому Союзу? Да, есть. Довольно часто встречающиеся в газетах, публикациях тезис — создание промышленности, урбанизация, искусство, которое существовало в то время, в рамках СССР города строились. Это представление достаточно общо, оно сильно не политизируется. Это немного меняется после революции 2018 года. Дело в том, что к власти пришли первые люди постсоветского поколения, то есть те, чьи биографии не связаны с СССР, им за 40 лет, они застали Советский союз в детстве», — заявил Искандарян.