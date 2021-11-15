«От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю Президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг», — написал Пушилин.
По его словам, своим указом глава российского государства сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик, так как Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в ДНР и ЛНР товаров
Пушилин полагает, что это поможет донецким и луганским предприятиям расширять рынки сбыта, развивать производство и увеличивать количество рабочих мест.
Особенно важным он считает признание сертификатов соответствия товаров ДНР и ЛНР и допуск их к участию в российских госзакупках, а также отмену квот на экспорт в Россию из Народных Республик.