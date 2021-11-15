Предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик смогут получить новые возможности для развития благодаря указу президента РФ Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу, написал глава ДНР Денис Пушилин на своей странице в Telegram 15 ноября

«От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю Президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг», — написал Пушилин.

Пенсии и зарплаты в ДНР будут повышаться - Пушилин © пресс-служба главы ДНР

Пушилин полагает, что это поможет донецким и луганским предприятиям расширять рынки сбыта, развивать производство и увеличивать количество рабочих мест.

Особенно важным он считает признание сертификатов соответствия товаров ДНР и ЛНР и допуск их к участию в российских госзакупках, а также отмену квот на экспорт в Россию из Народных Республик.