«В свое оправдание хочу сказать, что я была дурная и молодая. Мне тогда было где-то 22 года. Я в этих отношениях состояла два года. Мы жили вместе, снимали квартиру. Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его сильно любила. Кажется, тогда я абсолютно себя не уважала. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет», — рассказала она.
Хлябич вспомнила, что впервые сожитель поднял на нее руку после совместной вечеринки с друзьями, где она, на его взгляд, «что-то не так сказала, что-то ему не понравилось с интонацией».
Певица заявила, что рассказывает это впервые и даже родня не в курсе этой стороны ее жизни, и «для мамы это будет шок».
Sonya Kay (София Хлябич) — дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции «Дождь» и «Белый снег».
Летом 2020-го девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и заявила, что покидает сцену. Однако к концу 2021 года артистка изменила решение и выпустила новый альбом.