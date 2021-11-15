Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), которая приходится украинской певице Софии Ротару племянницей, призналась, что подвергалась физическому насилию со стороны бойфренда, однако долгое время продолжала терпеть. Такое заявление артистка сделала на днях в эфире программы Маши Виноградовой на YouTube

«В свое оправдание хочу сказать, что я была дурная и молодая. Мне тогда было где-то 22 года. Я в этих отношениях состояла два года. Мы жили вместе, снимали квартиру. Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его сильно любила. Кажется, тогда я абсолютно себя не уважала. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет», — рассказала она.

Хлябич вспомнила, что впервые сожитель поднял на нее руку после совместной вечеринки с друзьями, где она, на его взгляд, «что-то не так сказала, что-то ему не понравилось с интонацией».

Певица заявила, что рассказывает это впервые и даже родня не в курсе этой стороны ее жизни, и «для мамы это будет шок».

Чей Макс? Яне Чуриковой пришлось вступиться за Барских © Макс Барских/Инстаграм Sonya Kay (София Хлябич) — дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции «Дождь» и «Белый снег».

Летом 2020-го девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и заявила, что покидает сцену. Однако к концу 2021 года артистка изменила решение и выпустила новый альбом.