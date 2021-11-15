На белорусско-польской границе мигранты начали драться за дрова. Об этом в понедельник, 15 ноября, в Telegram сообщило агентство Sputnik Беларусь

К месту скопления мигрантов подвезли грузовик со спиленными стволами деревьев. Это сразу же вызвало ажиотаж — люди стали запрыгивать в кузов, выхватывая охапки дров.

«Сдерживать мигрантов нет ни сил, ни денег»: как можно разрешить кризис на границе Белоруссии и ЕС © REUTERS, via REUTERS

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился доставлять беженцам гуманитарную помощь, а также призвал накормить детей мигрантов в первую очередь.