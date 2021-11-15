К месту скопления мигрантов подвезли грузовик со спиленными стволами деревьев. Это сразу же вызвало ажиотаж — люди стали запрыгивать в кузов, выхватывая охапки дров.
Двое мигрантов не поделили один ствол и устроили драку, которую бросились прекращать другие мигранты.
Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился доставлять беженцам гуманитарную помощь, а также призвал накормить детей мигрантов в первую очередь.