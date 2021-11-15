Граждан Украины, владеющих травматическим оружием, намерены вызвать на учения по территориальной обороне возле границы с Белоруссией. Об этом на днях сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телеканала «1+1»

Рар объяснил, зачем Европа «сваливает» миграционный кризис на Путина © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Денис Монастырский, в учениях примут участие все общественные формирования по охране общественного порядка и госграницы, у которых есть право на ношение травматического оружия. Соответствующее указание дал министр обороны Украины Алексей Резников.



По словам главы МВД, всего на Украине выдано более 200 тысяч разрешений на ношение травматического оружия.

Также Монастырский допустил введение на Украине режима чрезвычайного положения в областях, граничащих с Белоруссией.

Ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о проведении учений на границе с Белоруссией для предотвращения попытки прорыва границы мигрантами и «для противодействия иным гибридным угрозам».

Учения проводятся в Волынской области. Помимо главы МВД Дениса Монастырского, на место прибыли главы Государственной пограничной службы, Национальной полиции и заместитель командующего Национальной гвардии.

На границе Белоруссии и Польши скопилось несколько тысяч нелегальных мигрантов. Киев отправил 8,5 тысяч силовиков для охраны границы с Белоруссией.