Многие европейские политики обвиняли Москву в организации энергокризиса, хотя он стал прямым следствием ошибок Брюсселя. О них в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Эксперт описал две главные ошибки еврофункционеров, которые привели к нынешнему положению дел на энергорынке Европы.

«Первая — это ошибки регулирования рынков. То есть, Европейский союз и Европа в целом уверовали в отход от долгосрочных контрактов в пользу контрактов краткосрочных и биржевого ценообразования. Это сыграло злую шутку, потому что они думают, что на бирже всегда будет конкуренция газовых поставщиков друг с другом, поэтому газ будет стоить дешево, оказалось год на год не приходится. Вторая ошибка — это слишком ускоренный энергопереход, слишком высокие темпы от традиционных источников энергии к нетрадиционным, слишком быстрый скачок к зависимости от ветра и солнца», — рассказал Митрахович.

Все вместе это привело к тому, что Европа действительно ощутила энергокризис, считает Митрахович. Если сначала шла речь об энергетическом перенапряжении, то теперь наступил логистический кризис, который приводит к увеличению стоимости газа для обычного населения, что дает выход политическим проблемам, ведь людям не нравится платить по высоким тарифам, заключил эксперт.

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