Херсонские пограничники задержали автомобиль с гражданами Украины, перевозившими тротил в банках с вареньем. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы

Теневой заработок МВД. Разрешение на оружие продавали даже ранее судимым © РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк

«Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили 2 единицы холодного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

С уликами, которые являются признаком преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), пограничники обратились к представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.