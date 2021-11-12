Автомобиль Renault Trafic остановили на пункте въезда-выезда «Каланчак». Водитель и три пассажира оказались гражданами Украины.
«Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили 2 единицы холодного оружия», — говорится в сообщении ведомства.
С уликами, которые являются признаком преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), пограничники обратились к представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.