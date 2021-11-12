Сердючка спела «Незабудку» на свадьбе украинской ведущей

Проходила свадьба в киевском отеле Fairmont Gramd Hotel, помимо Сердючки там выступили молдавский певец Дан Балан и украинский дуэт Tamerlan&Alenа. Ведущим выступил коллега невесты Тимур Мирошниченко.
Пользователей сети поразил не только звездный состав церемонии, но и размах вечеринки: за вечер Онуфрийчук сменила 3 свадебных платья от украинских дизайнеров, одно из которых полгода шили на заказ.
Иванна Онуфрийчук стала известна, как ведущая шоу «Без краватки» на канале «Украине 24», а в 2021-м сменила Тину Кароль в проекте «Танцы со звездами», зрители которого ее постоянно критикуют.
С женихом ведущая познакомилась в Испании 2 года назад, в феврале 2021 года пара сыграла свадьбу на Мальдивах, пригласив туда звезд, в том числе MONATIK и Дана Балана, а ведущими банкета были россияне — шоумен Александр Белов и актриса Екатерина Варнава.