Сердючка спела «Незабудку» на свадьбе украинской ведущей

Украинский артист Андрей Данилко перевоплотился в Верку Сердючку, чтобы спеть на свадьбе телеведущей Иванны Онфрийчук. Помимо свои песен, звездная проводница исполнила хит Тимы Белорусских «Незабудка». Видео с мероприятия 12 ноября выложила в сториз Instagram визажист Юлия Джулай

Проходила свадьба в киевском отеле Fairmont Gramd Hotel, помимо Сердючки там выступили молдавский певец Дан Балан и украинский дуэт Tamerlan&Alenа. Ведущим выступил коллега невесты Тимур Мирошниченко.

Кикабидзе встретился с Зеленским, чтобы спасти Саакашвили © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Иванна Онуфрийчук стала известна, как ведущая шоу «Без краватки» на канале «Украине 24», а в 2021-м сменила Тину Кароль в проекте «Танцы со звездами», зрители которого ее постоянно критикуют.

С женихом ведущая познакомилась в Испании 2 года назад, в феврале 2021 года пара сыграла свадьбу на Мальдивах, пригласив туда звезд, в том числе MONATIK и Дана Балана, а ведущими банкета были россияне — шоумен Александр Белов и актриса Екатерина Варнава.