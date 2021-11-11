Российский продюсер Иосиф Пригожин возмутился реакции СМИ и поклонников украинской певицы Софии Ротару после слов ее сестры Аурики о статусе полуострова Крым. Пригожин призвал перестать «приносить в жертву звезд», написал 11 ноября портал Blitz+

Речь идет об интервью Аурики Ротару, которое она дала на днях на шоу «Ужин с Дороти», где заявила, что она и ее сестра София не ездят в Крым, а свою недвижимость там закрыли «до лучших времен» и «ждут возвращения Крыма» в состав Украины.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Например, представитель партии ЛДПР в республике Крым Николай Волков предложил лишить певицу звания почетного гражданина региона, а глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал артистку «не скатываться до махрового украинского национализма».

Пригожин с подобными высказываниями не согласился, назвав реакцию общества расправой над певицей и призвал людей не мешать ей зарабатывать.

«Сегодня публичные люди стали подвергаться резне. Вот обязательно сегодня надо какую-то звезду принести в жертву. Я в шоке просто, я удивлен. Дайте человека, и мы его забьем камнями — это из этой серии. Лишь бы кого-то оскорбить. Есть такое понятие, как уважение к матери, уважение к женщине. Она же не сказала, сказала ее сестра, она же не может быть в ответе за родственников», — сказал Пригожин.

Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году, однако после Майдана 2014 года артистка заняла проукраинскую позицию, считая, что полуостров якобы силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.

Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

В то же время источники, близкие к окружению певицы, утверждают, что в этом году она приедет в Москву на запись новогодних программ.