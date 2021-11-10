Руководители канадских правозащитных организаций осудили встречи высокопоставленных канадских военных с неонацистами из батальона «Азов». В частности, в одной из таких встреч участвовал генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье, сообщила 8 ноября канадская газета «Оттава ситизен»

Берни Фарбер, руководитель «Канадской сети по борьбе с ненавистью», в интервью газете заявил, что канадские офицеры должны были немедленно покинуть мероприятие, в котором принимали участие члены «Азова».

«Персонал канадских вооруженных сил не должен встречается с нацистами, и точка. Это ужасная ошибка, которую нельзя было совершать», — указал канадский правозащитник.

Джейми Кирзнер-Робертс из группы «Друзья центра Симона Визенталя» указала, что канадскому правительству необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы его военнослужащие ни при каких обстоятельствах не сотрудничали с крайне правыми фашистскими формированиями на Украине.

«Вызывает беспокойство то, что второй раз за месяц мы видим доказательства взаимодействия канадских военных с украинскими неонацистскими группировками», — сказала Кирзнер-Робертс.

Правозащитница имела в виду недавний доклад «Ультраправая группировка обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины», выпущенный Университетом Джорджа Вашингтона в США.

В докладе указывается, что «Центурия», крайне правая группа, состоящая из украинских военных, связанных с движением «Азов», хвасталась, что её члены прошли обучение в Канаде и других странах НАТО, указала газета.

Канадские военные приветствовали связи с украинскими нацистами, хотя и боялись огласки - СМИ © gdb.rferl.org

По словам канадской газеты, военные, встречавшиеся с членами батальона «Азов» в 2018 году, были озабочены не идеологией нацистов, а тем, что про эти контакты могут рассказать СМИ.