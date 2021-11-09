Украину вскоре захлестнут потоки нелегальных мигрантов, эту проблему нужно решать вместе с Евросоюзом, однако отношения Брюсселя и Киева находятся в не самом лучшем состоянии, следует из публикации экс-главы МИД Украины Павла Климкина в Facebook 9 ноября

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Обстановка остается особенно напряженной на польско-белорусской границе. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.

Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.

Климкин полагает, что Варшава, Вильнюс и Рига так или иначе смогут решить проблему мигрантов, и тогда «рука Кремля» переориентирует потоки беженцев к границам Украины.

«Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручивая тему выполнения обязательств в рамках безвиза с Евросоюзом», — полагает Климкин.

Судя по всему, он считает, что поводы для таких обвинений возникнут. Действительно, еще менее чем ЕС ратующий за права человека киевский режим, в вооруженных формированиях которого служат и откровенные нацисты, вполне может устроить беженцам из Африки прием в духе Третьего рейха.

Климкин понимает, что в Евросоюзе к Украине «настроены скептически», тем не менее считает, что утративший политическую волю Евросоюз должен вместе с Украиной «двигаться вперед от кризиса к кризису».

По мнению отставного чиновника, это движение должно выражаться в «постоянном взаимодействии министров внутренних дел Украины и ЕС».