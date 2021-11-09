России хотелось бы, чтобы полномасштабный конфликт на Украине произошел как можно позже, потому что чем позже это начнется, тем сильнее станет Россия, тем слабее станет Запад. Но ничего в этом мире несовершенно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Сначала была опасность, что этот конфликт вспыхнет в 2014 году, но теперь же команда Владимира Зеленского выглядит более сумасшедшей, чем команда Петра Порошенко или Александра Турчинова, категоричен эксперт.

«В Москве это все учитывают. Они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Россия будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия. Они и так решаются. Украина — не жилец. Это было понятно даже до 2014 года. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние. Поэтому можно просто дождаться, пока по реке проплывет труп твоего врага. Россия попытается решить проблему без явного насилия, но наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями», — указал Ищенко.

Поэтому Россия готовится к войне на Украине. Не к войне с Украиной, а к войне на Украине. Потому что России необязательно принимать прямое участие в этой войне. Она может действовать дистанционно и при помощи формально не своих войск. Но то, что в этот конфликт она так или иначе втянется, было ясно еще с 2014 года, заключил собеседник издания.

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