На Украине ликвидировали Академию внешней разведки. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 5 ноября

Бывшего главного разведчика Украины уволили из-за истории с «вагнеровцами» - СМИ © Facebook, Юрій Бутусов

«Согласиться с предложением Министерства образования и науки о ликвидации Академии внешней разведки Украины», — сказано в документе.

Академия была создана в 1995 году как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, который позже был переформатирован в центр. В 2007 году появился институт, осуществлявший подготовку и повышение квалификации сотрудников СВР.

В 2019 году институт был реорганизован в Академию внешней разведки Украины.