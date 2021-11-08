Инициатором ликвидации академии стало Министерство образования и науки.
«Согласиться с предложением Министерства образования и науки о ликвидации Академии внешней разведки Украины», — сказано в документе.
Академия была создана в 1995 году как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, который позже был переформатирован в центр. В 2007 году появился институт, осуществлявший подготовку и повышение квалификации сотрудников СВР.
В 2019 году институт был реорганизован в Академию внешней разведки Украины.