Директор ЦРУ Уильям Бёрнс подчеркнул важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«На встрече президентов [Владимира] Путина и [Джозефа] Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», — сказал Лавров.

«Для создания эффекта»: история с поседевшим Зеленским получила продолжение © president.gov.ua Владимир Путин пообещал провести ее «хотя бы на уровне министров иностранных дел». По словам министра, Россия не уходит от встречи, но прежде Украина должна выполнить свои обещания в рамках достигнутых ранее договоренностей.

К слову, Венецианская комиссия Совета Европы приняла заключение об украинском законопроекте «О государственной политике переходного периода», фактически проигнорировав тот факт, что этим документом Киев перечеркнет Минские соглашения.