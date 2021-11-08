«На встрече президентов [Владимира] Путина и [Джозефа] Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями — на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что в последнее время Россию активно приглашают на встречу «нормандского формата», напоминая, что якобы президент РФ Владимир Путин пообещал провести ее «хотя бы на уровне министров иностранных дел». По словам министра, Россия не уходит от встречи, но прежде Украина должна выполнить свои обещания в рамках достигнутых ранее договоренностей.
К слову, Венецианская комиссия Совета Европы приняла заключение об украинском законопроекте «О государственной политике переходного периода», фактически проигнорировав тот факт, что этим документом Киев перечеркнет Минские соглашения.