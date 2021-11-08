На просторах интернета появился трибьют-альбом, то есть пластинка, целиком состоящая из каверов, группы «Тату» «200 по встречной». Одну из песен дуэтом записали российская певица Алла Пугачева и ее украинская коллега София Ротару. Соответствующий ролик на днях был размещен на YouTube-канале t.A.T.u. Music

Их там нет: стало известно, живет ли Ротару с семьей в Крыму © София Ротару/Инстаграм Вера Брежнева, «Не верь, не бойся» исполнила участница «Евровидения» от РФ Маnizha, «Я сошла с ума» выбрала Клава Кока, а «Мальчик-гей» — Монеточка.

Самым интересным решением, по мнению многих пользователей, стал дуэт Пугачевой и Ротару, они взялись за «Нас не догонят». Многие зрители увидели в выборе песни символический смысл.

«Вас девочки никто никогда не догонит и не перегонит. Им всем не достать "звезды руками"», «Огонь!!! А теперь клип хочу, где Алла и Софи фуру угоняют в темноте, можно, ну пожалуйста, и чтобы на кабине плясали в темноте», «Как же выросли девочки», «Никогда не думала, что напишу это, но Ротару и Пугачева сделали лучший кавер из всех представленных в трибьюте», — отреагировали пользователи.

Ожидается, что 20 ноября участники трибьюта выступят в поддержку альбома на одной из самых современных площадок Москвы — Moscow Music Dome. Пугачева и Ротару в списке выступающих не указаны.