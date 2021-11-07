Если в случае войны с Украиной РФ понадобится брать города азовского побережья, то украинские подразделения не окажут никакого сопротивления. Что касается таких крупных узлов, где уже появились американские базы, как Одесса, Николаев, Херсон, то дело обстоит иначе, рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Это сложное направление, поэтому российские войска и силы ДНР/ЛНР будут действовать как с суши, так и с моря, считает эксперт.

«Я в 2008 году во время войны с Грузией был в Севастополе и собственными глазами наблюдал, как из Стрелецкой бухты выходила российская эскадра и шла в сторону Сухуми. Корабли российского флота выполнили свою функцию. Они вышли на дистанцию огня, взяли под контроль нужные цели. Черное море достаточно спокойное, можно длительное время там находиться и контролировать любой участок», — указал Ходаковский.

В любом случае у российского Черноморского флота сейчас достаточное количество сил — надводных и подводных, чтобы взять те города, о которых мы говорим, под свой контроль, заключил собеседник издания.

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