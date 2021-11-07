Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Это сложное направление, поэтому российские войска и силы ДНР/ЛНР будут действовать как с суши, так и с моря, считает эксперт.
«Я в 2008 году во время войны с Грузией был в Севастополе и собственными глазами наблюдал, как из Стрелецкой бухты выходила российская эскадра и шла в сторону Сухуми. Корабли российского флота выполнили свою функцию. Они вышли на дистанцию огня, взяли под контроль нужные цели. Черное море достаточно спокойное, можно длительное время там находиться и контролировать любой участок», — указал Ходаковский.
В любом случае у российского Черноморского флота сейчас достаточное количество сил — надводных и подводных, чтобы взять те города, о которых мы говорим, под свой контроль, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.